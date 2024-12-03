بشرى الى أهالي ثلاث مناطق في بغداد

نيوز – محلي

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، انها ستفتتح خلال كانون الحالي ثلاثة مجسرات، هي معسكر الرشيد والفضيلية وبراثا، ضمن الحزمة الأولى لفك الاختناقات المرورية.

وقال المتحدث باسم الوزارة استبرق صباح في تصريح صحفي اطلعت عليه نيوز، إن "الوزارة حققت نسب إنجاز متقدمة في الحزمة الأولى لفك الاختناقات المرورية، إذ افتتحت خلال عام ونصف العام تسعة مشاريع في جانبي الكرخ والرصافة، أبرزها عدن وصنعاء وتقاطع الفنون الجميلة".

وأشار إلى أن "هناك مشاريع لمجسرات أخرى ضمن الحزمة الأولى سيتم افتتاحها خلال كانون الحالي، هي معسكر الرشيد والفضيلية وبراثا، بينما يتبقى مجسرا البيجية وتقاطع المصافي المؤمل افتتاحهما خلال الربع من العام المقبل 2025".

وبين صباح، أن "الحزمتين الأولى والثانية تضمان أيضا خمسة مشاريع عابرة للأنهر، شملت غزة والجادرية الثاني والصرافية الثاني، وجسرين آخرين بجانب الجسر المعلق، ومشروع جسر الكريعات، لافتا إلى أن "مشروع الطريق الحلقي الرابع يضم أيضا جسرين عابرين للنهر، إذ ستجري المباشرة قريبا بتنفيذ الجزء منه. وتابع أن الوزارة شرعت بالتصاميم والخطط الخاصة بالحزمة الثانية من مشاريع فك الاختناقات، البالغ عددها 15 مشروعا، وتشمل مجسر الصرافية وجسر الكريعات وتقاطع الأمن العامة، وستجري المباشرة بها بداية العام المقبل".

وأوضح صباح، أن "الوزارة بصدد استحصال الموافقات اللازمة من مديرية المرور العامة من أجل الشروع بمشروع تأهيل جسر باب المعظم، ضمن خطتها في إعادة تأهيل جميع الجسور العابرة للأنهر في بغداد"، مضيفا أن "التنسيق يجري مع المديرية لضمان عدم إغلاقه سواء كليا أو غلق جزء منه، من أجل إبقاء انسيابية الحركة في هذا الجسر الحيوي".