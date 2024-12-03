نازحون من حلب يناشدون المرجعية الدينية بالنجف

نيوز – محلي

ناشد سكان منطقة الزهراء في حلب، المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني والمرشد الإيراني السيد علي خامنئي بالتدخل ومساعدة النازحين من التي سيطر عليها مسلحو جبهة النصرة.

وذكر احد سكان المنطقة ويدعى الشيخ محمد الاقرع في مقطع فيديو تابعته نيوز، ان "الأهالي في منطقة الزهراء يتعرضون للإهانة والسبي والذل وهناك الاف الاسرى من النساء والأطفال والشيوخ موجودين مع المسلحين".

وأضاف "اننا مظلومين ونزحنا الى منطقة السيدة زينب في دمشق وهناك أطفال بلا طعام او دواء منذ 3 أيام"، متسائلا "اين العالم؟".

وتابع ان "الجرحى في المشفى العسكري وهناك الاف الشهداء والأسرى والسبايا"، موضحا ان "الكثير من المواطنين لم يستقبلهم احد".

وناشد المرجع الديني السيد علي السيستاني والمرشد الإيراني السيد علي خامنئي بـ"التدخل واغاثة النازحين وخاصة الأطفال والنساء وكبار السن".