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نازحون من حلب يناشدون المرجعية الدينية بالنجف
محليات
السومرية نيوز – محلي
ناشد سكان منطقة الزهراء في مدينة حلب، المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني والمرشد الإيراني الأعلى السيد علي خامنئي بالتدخل ومساعدة النازحين من المدينة التي سيطر عليها مسلحو جبهة النصرة.
2024-12-03 | 02:32
2024-12-03T02:32:29+00:00
Alsumaria Tv
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نازحون من حلب يناشدون المرجعية الدينية بالنجف
7,172 مشاهدة
السومرية
نيوز – محلي
ناشد سكان منطقة الزهراء في
مدينة
حلب، المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني والمرشد الإيراني
الأعلى
السيد علي خامنئي بالتدخل ومساعدة النازحين من
المدينة
التي سيطر عليها مسلحو جبهة النصرة.
وذكر احد سكان المنطقة ويدعى الشيخ محمد الاقرع في مقطع فيديو تابعته
السومرية
نيوز، ان "الأهالي في منطقة الزهراء يتعرضون للإهانة والسبي والذل وهناك الاف الاسرى من النساء والأطفال والشيوخ موجودين مع المسلحين".
وأضاف "اننا مظلومين ونزحنا الى منطقة السيدة زينب في دمشق وهناك أطفال بلا طعام او دواء منذ 3 أيام"، متسائلا "اين العالم؟".
وتابع ان "الجرحى في المشفى العسكري وهناك الاف الشهداء والأسرى والسبايا"، موضحا ان "الكثير من المواطنين لم يستقبلهم احد".
وناشد المرجع الديني
الأعلى
السيد علي السيستاني والمرشد الإيراني
الأعلى
السيد علي خامنئي بـ"التدخل واغاثة النازحين وخاصة الأطفال والنساء وكبار السن".
>>
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