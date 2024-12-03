محافظة جديدة تنضم الى قائمة المحافظات المعطلة للدوام الرسمي الخميس

نيوز – محلي

أعلنت محافظة ميسان، تعطيل الدوام يوم الخميس المقبل.

وقال مجلس في بيان ورد لـ نيوز، ان "المجلس صوت على طلب كوثر جعفر الفحام على تعطيل الدوام يوم الخميس المقبل".

وأضاف ان "ذلك جاء بمناسبة شهادة الصديقة فاطمة الزهراء".