النجف الأشرف تعطل الدوام يوم الخميس

وقال إعلام في بيان ورد لـ نيوز، إن "محافظة الأشرف ستعطل الدوام يوم الخميس المقبل بذكرى استشهاد فاطمة الزهراء (عليها السلام)".يشار الى ان محافظات ميسان والبصرة وبابل وواسط وكربلاء تعطيل الدوام الخميس المقبل بذكرى استشهاد فاطمة الزهراء (عليها السلام).