كارثة في قانون العفو العام.. يشمل السارق والمختلس ويسمح بتعاطي المخدرات

نيوز – سياسي

كشفت النائبة سروة عبد الواحد، عن كارثة في قانون العفو الحالي، مبينة انه يشمل السارق والمختلس ويسمح بتعاطي المخدرات بمقدار 50 غراماً.

وقالت عبد الواحد في تدوينة عبر منصة (X) اطلعت عليها نيوز، ان "هناك مهمة تمس الأسر العراقية، لكننا نلمس عدم الإحساس بالمسؤولية تجاه كل هذه القوانين".

واشارت الى ان "قانون الأحوال الشخصية رغم الاعتراض الكبير الذي لاقاه من المجتمع، لكنهم يصرون على تمريره مثلما يريدون، ويكاد يكون أول قانون يمضي بأثر رجعي".

واضافت ان " قانون العفو فرغم أهميته لإنصاف المظلومين وإنصاف ضحايا الإخبار الكاذب، لكنه في الوقت نفسه كارثة، إذ يسمح بتعاطي المخدرات لنسبة 50 غراماً ويسمح بالعفو عن السارق والمختلس"، لافتة الى ان "مقاطعة وعدم وجود التمثيل الحقيقي يؤدي بالنتيجة إلى انتخاب برلمان بلون واحد".