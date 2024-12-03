قرار يخص الوجبة الثالثة من الطلبة الوافدين

نيوز – محلي

أعلنت وزارة العالي، اليوم الثلاثاء، عن فتح استمارة نقل الوافدين ضمن الوجبة الثالثة، فيما حددت الاربعاء المقبل موعدا لانتهاء التقديم.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، انه "تم فتح الاستمارة الإلكترونية الخاصة بنقل الوافدين من خارج ضمن الوجبة الثالثة على وفق قناة الخاص الصباحي الدولي للسنة الدراسية 2025/2024".

وأضافت "يشمل التقديم فئة الذين لم يقدموا الى الاستمارة الإلكترونية في الوجبة الثانية والطلبة الذين تم قبولهم في كليات طب الأسنان والصيدلة في الجامعات الحكومية ويرغبون بالتقديم الى كليات الطب في الجامعات الأهلية وفق ما يؤهلهم مجموعهم والحدود الدنيا".

وأكدت ان "التقديم الإلكتروني يستمر عبر بوابة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org) إلى غاية يوم غد الأربعاء".