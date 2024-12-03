في سوريا.. العتبة العباسية تشرع بتقديم وجبات الطعام إلى النازحين

وقال وفد العتبة العباسية في خليل هنون في بيان، ورد لـ نيوز، إنّ "المطبخ المركزي الذي أنشأته العتبة المقدسة في لخدمة العوائل اللبنانية النازحة، شرع بتقديم وجبات الطعام إلى النازحين من السوري؛ بسبب الأوضاع الأمنية التي تعيشها البلاد".وأضاف هنون، أنّ "الوفد سيستمر في تقديم خدماته إلى العوائل السورية النازحة في الفترة القادمة؛ لمساعدتهم في تجاوز الظروف الصعبة التي يعيشونها".هذا وأنشأت العتبة العباسية في وقت سابق "مطبخًا مركزيًّا لتقديم الخدمات إلى النازحين اللبنانيين في خلال العدوان الصهيوني على لبنان، إذ قُدّم أكثر من 15 ألف وجبة طعام يوميًّا إلى العوائل اللبنانية النازحة".وتأتي هذه الخطوة "كجزء من سلسلة المبادرات التي تقيمها العتبة المقدسة؛ لتقديم يد العون للمجتمعات المتضررة سواء داخل أو في المجاورة، وهي تعبر عن مدى التضامن مع مختلف المجتمعات في أثناء الأزمات".