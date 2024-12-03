تنويه جديد يخص تسجيل المركبات واجازات السوق

أصدرت العامة، الثلاثاء، تنويها جديدا يخص تسجيل المركبات واجازات في والمحافظات.

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وقالت المديرية في بيان، إنها "تدعو المواطنين لمراجعة التسجيل في والمحافظات المشمولين ببيان رقم (6) لسنة 2024، إذ تقرر مراجعة اصحاب المركبات المسجلة بنظام التسجيل القديم قبل تاريخ 2003/4/9 والفحص المؤقت والمشروع الموازي لغرض تسجيلها ضمن المشروع الوطني".

وأضاف البيان أن "المخالفين لهذا التوجيه سيترتب على المخالف بغرامة مقدارها (200) الف دينار استنادا لاأحكام المادة (25/ اولاً / ز) من قانون المرور بالنسبة للمركبات التي تحمل لوحات الفحص المؤقت وتحجز المركبة لحين اكمال معاملة التسجيل".



وتابع البيان "يعاقب بغرامة مقدرها- (100) الف دينار لاحكام المادة (25 / ثاني/أ) بالنسبة للمركبات التي تحمل اللوحات القديمة قبل 2003/4/9 والمركبات المسجلة ضمن المشروع الموازي".

كما وجهت العامة المواطنين سائقين المركبات بـ"التوجه لمجمعات التسجيل لاصدار اجازات لغرض اكمال معاملات الاجازة كونها تعد من اساسيات قيادة المركبة ولتجنب المحاسبة القانونية".