نظرة شاملة على حركة المرور في بغداد الان



نيوز-محليات



تنشر نيوز، خارطة شاملة بازدحامات صباح اليوم الأربعاء حيث جاءت خارطة الازدحامات منتشرة في معظم جهات وشوارع وطرقها الرئيسية.





وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:



جسر وسريع الدورة لغاية نزلة محمد القاسم



جسر الطابقين



كرادة داخل وأبو نؤاس



كرادة خارج ازدحامات متقطعة بين التحريات وساحة الطابقين



الشيباني



مجسر القرطبة



جسر الجمهورية يافا نفق الزيتون



14 تموز



نفق علاوي



نفق الباب لغاية الخلاني



دمشق



المنصور



البيجية



باب المعظم بالكامل



14 رمضان



المطار وسريع القادسية



قطر الندى وجسر الجادرية



مجسر باب المعظم



محمد القاسم من نفق النداء الى الجسر العنكبوتي

وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:جسر وسريع الدورة لغاية نزلة محمد القاسمجسر الطابقينكرادة داخل وأبو نؤاسكرادة خارج ازدحامات متقطعة بين التحريات وساحة الطابقينالشيبانيمجسر القرطبةجسر الجمهورية يافا نفق الزيتون14 تموزنفق علاوينفق الباب لغاية الخلانيدمشقالمنصورالبيجيةباب المعظم بالكامل14 رمضانالمطار وسريع القادسيةقطر الندى وجسر الجادريةمجسر باب المعظممحمد القاسم من نفق النداء الى الجسر العنكبوتي