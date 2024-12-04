موعد حكومي لإنشاء السجل الوطني للمفقودين واستحداث دائرة لهم

وقال مدير القانونية في المؤسسة إن على قانون المؤسسة رقم 23 لسنة 2024 تضمن استحداث دائرة خاصة تعنى بفئة المفقودين وهي دائرة المقابر الجماعية والمفقودين يقع على عاتقها الإجراء اللازم بما يخص هذا الملف.وأوضح أن المفقودين هم المغيبون الذين لم يتم العثور عليهم في المقابر الجماعية أو لدى أية جهة بإمكانها تحديد مصيرهم أو العثور على أي أثر لهم، منبهاً إلى أن هناك أعداداً هائلة من الذين يبحث ذووهم عن أي أثر لهم سواء قبل العام 2003 أو بعده، وبالتالي فإن استحداث دائرة خاصة بهم يُسهم في إجراء اللازم من أجل التحرِّي عنهم.وأشار إلى أن التي ستستحدث ستعمل على إنشاء سجل وطني موحد للمفقودين يشتمل على أسمائهم وبياناتهم، لافتاً إلى أن هناك دوائر ووزارات ومؤسسات عدة لديها قوائم بأسماء المفقودين، إلا أنها لاتمتلك آلية التعامل معها من أجل التحري عنها، وبالتالي سيجري العمل على التنسيق معها للحصول على الأسماء وتثبيتها في الموحد الذي سيتم إنشاؤه خلال العام المقبل 2025 بموجب أنظمة إلكترونية وبرامجيات حديثة.وبين المندلاوي أن ستعمل بعد إنشائها على فتح موقع إلكتروني خاص من أجل مشاركة كل من لديه معلومات عن هذه الفئة، موضحاً أن هذا السجل سيكون بمثابة هوية وطنية لكل الجهات التي تعمل ضمن هذا الملف، كون الممارسات الإجرامية للنظام المقبور وكذلك جرائم الإرهاب وعصابات "داعش" الإرهابية خلفت الكثير من المقابر الجماعية وغيَّبت الكثير من المواطنين الأبرياء.