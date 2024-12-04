التعليم تحدد آخر موعد للتقديم على الكليات الأهلية

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة حيدر العبودي إن التقديم على المرحلة الأولى في الجامعات والكليات يشمل الدراستين الصباحية والمسائية، وبمختلف التخصصات العلمية والإنسانية للعام الدراسي 2024 – 2025.وبين العبودي أن الوزارة رفعت مؤخراً أعداد المتقدمين في القبول المركزي بالجامعات الحكومية إلى 180 ألف وطالبة نجحوا من الأدوار الثلاثة، لافتاً إلى أن أعداد في تزايد للقبول في الجامعات والكليات الحكومية والأهلية ضمن القنوات الساندة للقبول المركزي وهي كل من الدراسة المسائية في الحكومية في معظم التخصصات العلمية والإنسانية، إضافة إلى قناة الصباحي الخاص أو ما يعرف بـ(الموازي)، إلى جانب القبول في الجامعات والكليات الأهلية.