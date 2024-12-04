محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس

ديوان محافظة الديوانية ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان محافظ الديوانية عباس شعيل الزاملي قرر تعطيل الدوام ليوم غد الخميس المصادف 2024/12/5 بمناسبة استشهاد سيدة العالمين فاطمة الزهراء (عليها السلام).وأضاف البيان، استثناء من العطلة والدوائر الخدمية يكون الدوام بنسبة 50%.