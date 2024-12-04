عطلة في العاصمة بغداد يوم غد الخميس.. من هم المشمولون؟

نيوز – محليات



أعلن محافظ عبد المطلب العلوي، اليوم الأربعاء، عن تعطيل الدوام ليوم غد في ديوان .

وذكر بيان لمكتب المحافظ ورد للسومرية نيوز، أن "محافظ بغداد، عبد المطلب العلوي قرر تعطيل الدوام ليوم غد في ديوان والدوائر التابعة لها باستثناء الخدمية، تزامناً مع استشهاد الصديقة الزهراء (عليها السلام)".

ويشمل ديوان محافظة والدوائر التابعة له، هي الدوائر البلدية اي مديريات بلديات محافظة ومديريات ماء ومجاري بغداد، فضلا عن ديوان .



اما المؤسسات وجميع المؤسسات المرتبطة بوزارات فلا تشملهم العطلة، حيث ان عطلتهم تكون مركزية تصدر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء.



وفي وقت سابق، أعلن محافظ الديوانية عباس شعيل الزاملي، تعطيل الدوام ليوم غد الخميس المصادف 2024/12/5 بمناسبة استشهاد سيدة العالمين فاطمة الزهراء (عليها السلام).