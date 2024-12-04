مجانا للبنانيين.. الخطوط الجوية تباشر بتسيير رحلاتها بين بغداد وبيروت

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الناقل الوطني نفذ اليوم رحلتين، الأولى مجدولة والثانية مجانا وعلى متنها أكثر من 150 مواطنا لبنانيا".وأضافت الوزارة، أن "إعادة تشغيل هذا الخط الذي كان معلقا بسبب الأوضاع الأمنية في لبنان، جاء استناداً لتوجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ومتابعة وزير النقل وبالتنسيق مع وزارة الهجرة لتلبية احتياجات ضيوف العراق من المواطنين اللبنانيين الراغبين بالعودة طوعاً الى بلدهم" .وتابعت الوزارة أنه "سيتم تسيير سبع رحلات اسبوعياً بين وبيروت، على يتم مضاعفة عدد الرحلات تدريجياً وفقاً لحجم الطلب وتقييم الظروف".