بتهمة المحتوى الهابط.. ادانة السوري "محسن الفراتي"

وقال في حديث لـ نيوز، انه "بعد إجراءات المحتوى الهابط في وزارة الداخلية، من وخلال محكمة جنح الكرخ يدين المدعو (محسن الفراتي) الجنسية وفق احكام المادة 403 بتهمة المحتوى الهابط".يذكر ان وزارة الداخلية اطلقت مكافحة المحتوى الهابط للحد من هذه الظاهرة التي تسيء لقيم المجتمع على حد وصفها، وقد شملت العديد من مشاهير التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية.