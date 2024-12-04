غرامات مالية تصل الى 200 الف دينار وحجز المركبة.. توجيهات من مديرية المرور

نيوز – محلي

أعلنت العامة عن فرض غرامة تصل الى 200 الف دينار على المركبات التي تحمل لوحات الفحص المؤقت مع حجز المركبة.

وقالت المديرية في بيان ورد لـ نيوز، ان "أصحاب المركبات المسجلة بالنظام القديم قبل تاريخ 9 2003، ومركبات الفحص المؤقت، والمشروع الموازي، مراجعة التسجيل".

وأضافت انه "سيتم فرض غرامة مالية قدرها 200 الف دينار على المركبات التي تحمل لوحات الفحص المؤقت، مع حجز المركبة لحين إكمال معاملة التسجيل"، مشيرة الى "فرض غرامة مالية قدرها 100 الف دينار على المركبات التي تحمل اللوحات القديمة أو المسجلة ضمن المشروع الموازي".

ودعت المديرية السائقين الى "إصدار إجازات لتجنب المحاسبة القانونية".