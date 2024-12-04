الإطاحة بشبكة دولية خاصة بتجارة المخدرات في كربلاء

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ نيوز، انه "وفقا لمعلومات استخبارية وردت حول وجود شبكة دولية تقوم بمحاولة المتاجرة بالمخدرات في محافظة المقدسة، تمكنت مديرية مخدرات المقدسة برئاسة مديرها من السيطرة على رئيس وأعضاءها التي تتكون من ثلاثة متهمين أجانب الجنسية، وبكمين محكم تم إلقاء القبض عليهم بالجرم المشهود متلبسين بحيازة (1) كيلو غرام من مادة الحشيشة المخدرة و (200) غرام من مادة السويكة".وأشارت الى انه "تم استخدام الأساليب الحديثة والمتطورة في عملية الضبط، دون تسجيل أي إصابات بشرية وتم اتخاذ كافة الأصولية وتوقيفهم بقرارات قضائية".