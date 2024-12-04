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تعود للألفية الرابعة قبل الميلاد.. الكشف عن أقدم المؤسسات الحكومية في العراق

محليات

2024-12-04 | 12:51
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
تعود للألفية الرابعة قبل الميلاد.. الكشف عن أقدم المؤسسات الحكومية في العراق
2,255 مشاهدة

السومرية نيوز – محلي
توصلت دراسة جديدة إلى أن العديد من الأوعية الطينية التي تعود إلى الألفية الرابعة قبل الميلاد في العراق قد تكون دليلا على واحدة من أقدم المؤسسات الحكومية في العالم.

وكشفت حفريات أجريت في مدينة تعود إلى الألفية الرابعة قبل الميلاد في العراق عن أدلة جديدة تتعلق بأصول مؤسسات الحكم الأولى في العالم، وبأن هذه الأوعية كانت تستخدم لحمل وجبات لذيذة تُقدم مقابل العمل في بلاد الرافدين القديمة.
 
ونشرت مجلة "لايف ساينس" اليوم الأربعاء، أن الحفريات الجديدة تقع في إقليم كردستان شمال العراق، تكشف أن الأوعية الطينية تعكس نظاما اقتصاديا واجتماعيا منظما تحت إشراف سلطة مركزية جرت في العراق.
 
وأشارت إلى أنه في الغالب، كان الطعام في المجتمعات القديمة يستخدم كوسيلة للتنظيم الاجتماعي والاقتصادي، وأنه مع توزيع الطعام بواسطة سلطة مركزية، يعني أن هناك سلطة مسؤولة عن تنسيق الأعمال وتوزيع الموارد، ما يعد شكلا من أشكال الحكومة المركزية.
 
ولفتت إلى أن "موقع المدينة العراقية هُجر ما يشير إلى أن السكان المحليين رفضوا السلطة المركزية، على الرغم من أن العلماء غير متأكدين مما إذا كان هذا هو السبب. وبعد سقوط هذه الحكومة المبكرة، استغرق الأمر 1500 سنة أخرى قبل أن يعود أي نوع من السلطة الحاكمة المركزية إلى المنطقة".
 
وتم اكتشاف الحفريات في بلدة "شاخي كورا" (Shakhi Kora)، وهو موقع أثري يقع جنوب غرب "كلار" في إقليم كردستان شمال العراق، حيث رأت الدراسة أن هذا الموقع يحتوي على بقايا مستوطنة يُعتقد أنها تعود إلى الألفية الخامسة قبل الميلاد.
 
وأظهرت الدراسة أن "شظايا الفخار وغيرها من العناصر الثقافية تشير إلى تطور تقاليد السكان المحليين الأوائل الذين عاشوا هناك، وصولا إلى الهيمنة على التقاليد من مدينة الوركاء القديمة في جنوب بلاد الرافدين التي تقع على بعد أكثر من 355 كم جنوبا".

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