في كركوك.. الإطاحة بشبكة مخدرات دولية من 9 أشخاص

أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بالإطاحة بشبكة مخدرات دولية من 9 أشخاص في محافظة .

وقال في حديث لـ نيوز، إنه "وفق معلومات استخبارية ومتابعة شبكات تجارة في نفذت مديرية مخدرات عملية نوعية على مدى ثلاثة أيام متتالية واستطاعت الإطاحة بشبكة تجارة مخدرات دولية ومحلية".

وأضاف أن "الشبكة متكونة من 9 متهمين"، الى "ضبط 3 كيلو غرام من ماده الكرستال المخدرة".