العراق يتصدر قائمة الدول بعدد الجامعات المصنفة بتصنيف التايمز للجامعات العربية

وبحسب بيان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أظهرت النتائج تنافس 238 مؤسسة من 16 على وفق المؤشرات المتوزعة في مجالات (Teaching 31%) و(Research environment 31%) و(Outputs Research quality 24%) و (International outlook 8%) و(Society 6%).وتقدمت جامعة عشرين مرتبة بالقياس الى نسخة العام الماضي لتكون في المرتبة العشرين ثم جامعات التكنولوجية والمستنصرية والموصل والنهرين والأنبار وبابل والبصرة والمعارف وتكريت والعراقية والمستقبل والقادسية وديالى وكربلاء والجامعة الإسلامية والعين والقاسم الخضراء وذي قار ووارث الأنبياء وواسط والأسراء والفراهيدي والفرات الأوسط التقنية والمثنى وجامعة الإمام جعفر الصادق والتقنية الوسطى والتقنية الشمالية والتقنية الجنوبية وكركوك وميسان وجامعات إقليم كوردستان.