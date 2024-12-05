الديوانية تعاني من تلكؤ المشاريع.. مسؤول محلي يكشف للسومرية بالأرقام (صور)

وقال الموسوي في حديث للسومرية نيوز، ان هذه المقاولة على خطة الغذائي والذي تم تسليم الموقع للشركة المنفذة في شهر أكتوبر من العام الماضي 2023، لافتا الى انه لغاية وبعد مرور أكثر من سنة لم نرى جدية في العمل.وأضاف، انه قمنا بتأشير في الزيارات الميدانية تلكؤ في تنفيذ المشروع من قبل وسلبيات كثيرة وتم رفعها الى الجهات التنفيذية لتشكل لجان فنية ومحاسبة المقصرين، الى ان متوقفة عن العمل منذ شهرين دون سبب واضح ما أدى الى إعاقة الحياة اليومية بسبب وجود المواد الانشائية في الشوارع.وتابع عضو مجلس محافظة الديوانية تم تأشير أيضا عدة مخالفات في تنفيذ المشروع ومنها التأخر في العمل بحجة وجود وقت كافي لتنفيذ المشروع (900 يوم)، موضحا ان مجلس المحافظة غير راض عن والاعمال ولا على الحكومة التنفيذية لعدم الضغط على الشركات في انجاز المشاريع.