إقالة مدير مطار البصرة وتعيين عبد الهادي بديلا عنه

وقال في حديث لـ نيوز، إنه "تم تعيين حسن عبد الذي كان يشغل مدير قسم الاتصالات في مطار الدولي مديرا جديدا للمطار".وأضاف المصدر، أن "عبد سيكون بديلا للمدير السابق عبد عبد".