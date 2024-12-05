الكشف عن "أرقام صادمة" تخص مرضى الكلى في العراق

وقال علي الساعدي في حديث لـ نيوز، على هامش الدولي الثالث للجمعية الذي عقد في البصرة، "هنالك 4 ملايين مصاب بالقصور الكلوي الحاد والمزمن".

وأضاف "منهم مليون و600 ألف من الدرجة الـ3 والـ 5 هؤلاء يحتاجون خلال السنتين غسيل الكلى وبدون الغسيل لا يمكن للمريض العيش".



ولفت رئيس الجمعية العراقية لأمراض وزرع الكلى الى أن "وزارة رفعت عدد مراكز الديلزة الغسل من 40 إلى 120 مركزا".