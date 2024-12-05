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ظهور نمر بري قرب قرية في أربيل (فيديو)
محليات
شهدت قرية هوستان التابعة لمحافظة اربيل، الخميس، ظهور نمر بري قرب القرية.
2024-12-05 | 15:23
2024-12-05T15:23:29+00:00
Alsumaria Tv
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ظهور نمر بري قرب قرية في أربيل (فيديو)
المصدر:
السومرية نيوز
2,995 مشاهدة
شهدت قرية هوستان التابعة لمحافظة اربيل، الخميس، ظهور نمر بري قرب القرية.
وقال مراسل السومرية، إن قرية هوستان في منطقة بارزان التابعة لمحافظة
اربيل
شهدت ظهور نمر بري في محيط القرية.
وأضاف أن الحادثة أثارت دهشة وخوف السكان المحليين، حيث تم رصد
النمر
يتجول بين المناطق الجبلية القريبة،
مشيرا
الى أن الجهات المختصة دعت السكان إلى توخي الحذر.
ويُعتقد أن النمرقد نزل من موائله الطبيعية بحثاً عن الطعام أو بسبب التغيرات البيئية في المنطقة.
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