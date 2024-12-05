ظهور نمر بري قرب قرية في أربيل (فيديو)

وقال مراسل السومرية، إن قرية هوستان في منطقة بارزان التابعة لمحافظة شهدت ظهور نمر بري في محيط القرية.

وأضاف أن الحادثة أثارت دهشة وخوف السكان المحليين، حيث تم رصد يتجول بين المناطق الجبلية القريبة، الى أن الجهات المختصة دعت السكان إلى توخي الحذر.

ويُعتقد أن النمرقد نزل من موائله الطبيعية بحثاً عن الطعام أو بسبب التغيرات البيئية في المنطقة.



