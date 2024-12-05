نائب يعلن بشرى سارة لمنتسبي وزارة الدفاع

وقال المكصوصي في بيان، "استجابةً لعدة مناشدات واردة من منتسبي من الضباط والمراتب، وبعد جهود مستمرة ومخاطبة الجهات التنفيذية، نزف إليكم استحصال الموافقات الأصولية لفرز وتوزيع قطع الأراضي على جميع الضباط والمراتب في محافظة بغداد".

وقدم المكصوصي الشكر الى "رئيس الوزراء للقوات المسلحة، ووزير الدفاع، ورئيس أركان ومدير دائرة الإسناد الهندسي ومدير مديرية الإسكان".