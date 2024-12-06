يبلغ من العمر 70 عاما.. انتشال جثة غريق من نهر الديوانية (شاهد)

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان وحدة الغوص التابعة إلى النهرية في تمكنت بأمرة آمرها وعدد آخر من المنتسبين وحال تلقيها نداء من عمليات (104) من انتشال جثة غريق من نهر يبلغ من العمر 70 عاما.وأضاف البيان انه تم تسليمه إلى المركز المختص اصوليا.