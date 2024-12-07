رغم العطلة.. 12 ازدحاما رئيسيا في بغداد الان

نيوز-محليات



رغم العطلة الرسمية اليوم السبت، تشهد عدة شوارع في ازدحامات حيث تتمثل هذا الشوارع والطرق الرئيسية بكونها مراكز مما يجعلها مزدحمة خصوصا مع يوم العطلة ما يدفع الموظفين لاستغلال جلوسهم والخروج للتبضع.





محمد القاسم من النهضة الى مجسر الأمانة



موسى بن نصير ومجسر الأمانة



ازقة كمب سارة وطريق معسكر الرشيد



ازدحامات متقطعة في كرادة خارج



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مجسر قرطبة نفق باب الشرقي ساحة جسر الجمهورية



شيخ عمر وشارع الجهاد



الجمهورية وساحة الوثبة



الرشيد



المنصور



6 العلاوي



14 تموز و 14 رمضان





وجاءت خارطة الازدحام النوعية كالاتي:محمد القاسم من النهضة الى مجسر الأمانةموسى بن نصير ومجسر الأمانةازقة كمب سارة وطريق معسكر الرشيدازدحامات متقطعة في كرادة خارج52مجسر قرطبة نفق باب الشرقي ساحة جسر الجمهوريةشيخ عمر وشارع الجهادالجمهورية وساحة الوثبةالرشيدالمنصور6 العلاوي14 تموز و 14 رمضان