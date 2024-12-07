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رغم العطلة.. 12 ازدحاما رئيسيا في بغداد الان
محليات
2024-12-07 | 01:45
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,963 مشاهدة
السومرية
نيوز-محليات
رغم العطلة الرسمية اليوم السبت، تشهد عدة شوارع في
العاصمة
بغداد
ازدحامات حيث تتمثل هذا الشوارع والطرق الرئيسية بكونها مراكز
تجارية
مما يجعلها مزدحمة خصوصا مع يوم العطلة ما يدفع الموظفين لاستغلال جلوسهم والخروج للتبضع.
وجاءت خارطة الازدحام النوعية كالاتي:
محمد القاسم من النهضة الى مجسر الأمانة
شارع
موسى بن نصير ومجسر الأمانة
ازقة كمب سارة وطريق معسكر الرشيد
ازدحامات متقطعة في كرادة خارج
شارع
52
مجسر قرطبة نفق باب الشرقي ساحة
التحرير
جسر الجمهورية
شارع
شيخ عمر وشارع الجهاد
شارع
الجمهورية وساحة الوثبة
شارع
الرشيد
شارع
المنصور
شارع
6 العلاوي
شارع
14 تموز و 14 رمضان
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