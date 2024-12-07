هل تم اغلاق منفذ القائم الحدودي مع سوريا؟

وذكر مصدر أمني إن منفذ القائم الحدودي مع سوريا لا يعمل حاليا، الى ان المنفذ متاح فقط للعراقيين الراغبين بالعودة من سوريا، بحسب الجزيرة نت. ويعد منفذ القائم أحد المعابر الحدودية الحيوية بين وسوريا.وأوضحت مصادر أخرى أن الإغلاق جاء بعد انسحاب الجيش السوري من الجانب المقابل للمنفذ في البوكمال، مشيرة إلى أن القرار دخل حيز التنفيذ الساعة 11 مساءً، حيث تم منع أي حركة عبور باستثناء الراغبين في العودة إلى بلادهم من الأراضي السورية.وفي وقت سابق من اليوم، وصل رئيس أركان الجيش، عبد الأمير رشيد يارالله، ونائب العمليات المشتركة قيس المحمداوي، الى منفذ القائم وتفقدا الشريط الحدودي.وذكر بيان لقيادة العمليات المشتركة، أنه "استمرارا لإكمال خطط المناورة والانفتاح وتفقد القطعات ولمجابهة كل التحديات، وصل رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله والفريق أول الركن قيس المحمداوي العمليات المشتركة، الى منفذ القائم ويتفقدان الشريط الحدودي، يرافقهما معاون رئيس أركان الجيش للعمليات وقائد القوات البرية وعدد من القادة والضباط".