اعتقال محكوم بالإعدام في الديوانية

أعلنت قيادة شرطة الديوانية، السبت، عن اعتقال محكوم بالإعدام غيابيا في .

وقالت القيادة في بيان، إن "قوة مشتركة من جهاز الوطني في وقسم شرطة التحدي تمكنت وباشراف مباشر من قبل ونائب القائد من القاء القبض على متهم محكوم بالاعدام غيابيا شنقا حتى عن ارتكابه جريمة الخطف والاغتصاب في عام 2016".

وأضاف البيان أن المعتقل "غادر الى خارج وبعد ورود معلومات استخبارية عن دخوله الى تم مداهمته واعتقاله لتنفيذ حكم العادل".