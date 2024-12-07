محافظ كربلاء يكشف عن إجراء يخص الكهرباء

كشف محافظ الخطابي، السبت، عن إجراء اداري وفني يخص في .

وقال الخطابي في بيان، "سيكون لنا اجراء اداري وفني الاسبوع المقبل يخص موضوع الكهرباء".

وأضاف "اذا لم تراجع وزارة ادارتها وانصافها في حصتها من الطاقة الكهربائية".