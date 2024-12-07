من جديد.. دخول سوريين الى الحدود العراقية

أفاد مصدر أمني، بدخول سوريين الى الحدود العراقية، الى أن بينهم جنود وموظفين مدنيين.

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وقال في حديث لـ نيوز، "دخول عناصر سورية جديدة الى الحدود العراقية تتراوح اعدادهم بين 500 الى 700 شخص"، موضحا أن "العناصر بين جنود وضباط وموظفين مدنيين يعملون بالجمارك".

وأضاف أن "مجموع ما دخل السبت عبر الحدود يصل الى 2500 سوري".

وكان مصدر أمني أفاد، السبت، بدخول نحو 1500 منتسب وضابط من السوري، إلى الأراضي العراقية بسبب توتر الأوضاع عبر معبر .

يشار الى أن سوريا تشهد منذ 27 تشرين الثاني الماضي، معارك بين فصائل مسلحة وقوات النظام السوري، تمكنت الفصائل خلالها من بسط سيطرتها على مدن عدة أبرزها حلب.