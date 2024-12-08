التربية تعلن مواعيد امتحانات نصف السنة والامتحانات النهائية (جدول)

نيوز – محليات



أعلنت وزارة التربية، اليوم الاحد، مواعيد امتحانات نصف السنة والامتحانات النهائية للصفوف المنتهية وغير المنتهية (الدور الأول) والامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين للعام الدراسي 2024 / 2025 وللمراحل الدراسية كافة.

ونشرت الوزارة جدول بالمواعيد كما موضح في الأدنى:

