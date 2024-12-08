وفاة التيكتوكر "نظوري"

نيوز – محلي

توفي اليوم الاحد، التيكتوكر منتظر علي الملقب بـ"نظوري".

وقال مراسل نيوز، ان "التيكتوكر منتظر علي الملقب بـ"نظوري" توفي مساء اليوم أثر نوبة قلبية مفاجئة".

ويعد التيكتوكر منتظر علي احد مروجي الإعلانات على حساباته التي يتابعها الكثير من .