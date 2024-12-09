المعطيات تغيرت.. الموجة القطبية الموعودة لن تحلّ في العراق

وتقول هيئة الانواء انه "مازلنا نتابع تذبذب الموجة السيبيرية الباردة المتوقع تأثيرها على والمنطقة الشهر الحالي"، مشيرة الى انه "ماتزال نماذج الطقس متباينة في توقعاتها حول مكان وشدة الموجة".وأوضحت ان اليوم ستكون اعلى من المعدل بحوالي 6 الى 8 درجات، في مدن جنوب البلاد ومابين 2-5 درجة في باقي المدن.ويقول راصدون جويون، ان ضعفا سيصيب حالة المنخفض المتوقعة ان تؤثر على العراق، حيث كان من المتوقع ان تكون مصحوبة بامطار وموجة برد صفرية، الا انها أصبحت عبارة عن انخفاض بدرجات فقط ولا وجود لموجة برد .ويشير الراصدون الى ان الاجواء قد تستمر هكذا طقس مستقر مع بعض العواصف الرعدية ذا الاسبوع وامطار متفرقة ومختلفة الشدة.