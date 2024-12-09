أغلى من تسعيرة آب.. مجلس بغداد يرفع تسعيرة امبير كانون الأول لاعلى مستوى

وقال رئيس النفط والطاقة في مجلس محافظة صفاء المشهداني إنَّ "هناك تراجعا واضحٍا في ساعات تجهيز الوطنيَّة لتصل في بعض المناطق إلى (18) ساعة إطفاء، الأمر الذي أدَّى إلى زيادة ساعات تشغيل المولّدات العاملة في بغداد، وعليه حدَّد في ضوء ذلك سعر الأمبير للمولّدات الحكوميَّة والأهليَّة خلال كانون الحالي بمبلغ (14) ألف دينارٍ للخط الذهبيِّ و(10) آلاف للخط الليليِّ وسبعة آلاف للخط الاعتياديّ".وكان قد حدَّد تسعيرةً موحَّدةً خلال شهرَيْ تشرين والثاني الماضيين، بواقع (12) ألف دينارٍ للخط الذهبيِّ و(8) آلاف دينارٍ للنهاريِّ و(6) آلاف دينارٍ للخط الليليِّ.