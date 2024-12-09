القوى السنية تخرج بموقف تجاه سوريا.. وتذكّرها بعراق 2003

ونشر رئيس الأسبق والقيادي سليم الجبوري، بيانا تلقته نيوز، انه "في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة السورية، اجتمع اليوم قيادات من المكون السني وبدعوة من المشهداني رئيس مجلس لمتابعة مستجدات الأوضاع في سوريا".وأضاف انه "أكد المجتمعون ترحيبهم بما آلت اليه الأوضاع في سوريا وحرصهم الشديد على تحقيق والاستقرار في هذا البلد الشقيق، داعمين أية عملية سياسية تُبنى على توافق السوري بكل مكوناته".وأشار الى انه "إذ يتابع المجتمعون تطورات الأحداث، فإنهم يستذكرون ما حصل في في عملية التغير عام ٢٠٠٣ و إبان مواجهة الإرهاب وتداعياته، مشددين على أهمية استخلاص الدروس والعبر من تلك التجربة، لا سيما في ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز الصلح المجتمعي، وترسيخ السلم الأهلي كركائز أساسية لضمان استقرار الدول وتماسك مجتمعاتها".وأعرب المجتمعون عن "أملهم في أن تسهم المرحلة القادمة في وضع حد لمعاناة السوري، مؤكدين أهمية العمل على تعزيز الإصلاح، وصيانة الحقوق والحريات الأساسية للجميع، وشددوا على أن بناء مستقبل سوريا يجب أن يستند إلى العدالة والسلام، بعيدًا عن الفوضى والانقسامات".ودعا المجتمعون إلى تضافر الجهود الإقليمية والدولية لضمان مستقبل أفضل لسوريا، مؤكدين وقوفهم إلى جانب السوري في سعيه نحو بناء دولة موحدة تحترم تطلعات جميع أبنائها وتضمن لهم حياة كريمة وآمنة".