لجنة نيابية تنتقد منصة بيع الدولار: تشوبها الكثير من الاشكاليات وشبهات الفساد

وقال البلداوي في حديث للسومرية نيوز، إن "منصة بيع وعمليات التحويل تشوبها الكثير من الإشكاليات وشبهات الفساد"، الى ان "اليوم بدأت آلية جديدة للتحويل داخل البنك المركزي والمصارف التابعة له والمؤسسات من اجل تبسيط الإجراءات للمواطنين وبالأخص للذين يرومون السفر خارج البلاد للعلاج او الدراسة".وأشار الى ان "هذا الإجراءات من المفترض ان تسير قدما لتخفيف الإجراءات المطولة ونراها جيدة ولكن تحتاج اليوم الى متابعة مستمرة ومراجعة وعملية تقييم وثم تقييم أداء مؤسسات لأنه توجد فئات محترفة لإدخال الغش والاحتيال على من خلال مجاميع ورأينا هذه من خلال البطاقات والمنصة".أضاف: "نأمل ان تكون هذه الطريقة والإجراءات سهلة للمواطنين وتضمن الحفاظ على العملة الأجنبية وأيضا إيجاد طرق ومنافذ لتسهيل الإجراءات وتوفير ما يحتاجه المواطن اجل السفر والعلاج والدراسة".