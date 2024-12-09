التربية توضح آلية امتحان مادة اللغة العربية

وذكر بيان للوزارة ورد لـ نيوز، أن "المديرية العامة للتقويم والامتحانات توضح آلية الفصلي لمادة اللغة لطلبة الانتساب/الدراسة للعام الدراسي ٢٠٢٤_٢٠٢٥ وكما موضح في الأدنى:-