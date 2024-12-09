بعد الغد.. ما هي العطلة التي تنتظر العراقيين؟

نيوز – محلي

ما يزال يشهد شهر كانون الحالي رسمية وفق قانون العطل الرسمية رقم 12 لسنة 2024.

كما سيكون يوم 25 من كانون المقبل رسمية تمتد لنحو 5 أيام الى أبناء الطائفة بمناسبة عيد ولادة المسيح (ع) تتبعها أعياد رأس السنة.

كما سيكون يوم من كانون الثاني المقبل رسمية لجميع والذي سيصادف من رأس السنة الميلادية وسيكون يوم أربعاء.