الى اهالي بغداد.. مجسر الفضيلية يدخل الخدمة بعد قليل

نيوز – محلي

من المقرر ان يفتتح بعد قليل وزير الاعمار والإسكان بنكين مجسر الفضيلية ودخوله للخدمة.

وقال مراسل نيوز، ان "وزير الاعمار والإسكان بنكين سيفتتح بعد قليل مجسر الفضيلية امام سير المركبات".

وأضاف ان "ذلك جاء بعد انجاز الاعمال فيه بالكامل"، الى ان "مجسر الفضيلية هو احد مشاريع فك الاختناقات المرورية".