ايرثلنك تستعد لاطلاق الانترنت المجاني في العراق

نيوز – محلي

تستعد شركة ايرثلنك، الى اطلاق الانترنت المجاني في العراق، بعد تباحث الرئيس التنفيذي للشركة علاء جاسم مع وزير التربية نامس .

وقالت في بيان تلقته نيوز، ان "وزير التربية نامس الجبوري، زار مقر شركة ايرثلنك للاتصالات والانترنت في بغداد، وكان في استقباله الرئيس التنفيذي لشركة ايرثلنك، علاء جاسم".

وشدد خلال الزيارة "على أهمية الدور الذي تلعبه في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا وعلى مساهمات في دعم القطاع التربوي والتعليمي في العراق".

وأكد الوزير "دعمه لمشروع شركة أيرثلنك بايصال الإنترنت المجاني إلى جميع المدارس الحكومية تزامناً مع توجيهات رئيس محمد شياع السوداني، بضرورة أيصال الإنترنت إلى جميع المدارس لإنشاء مختبر خاص بالذكاء الاصطناعي".

من جانبه رحب علاء جاسم بزيارة وزيرة التربية، واصفاً "هذه الزيارة بالتاريخية والتي تدل على اهتمام حكومة بالشراكة بين القطاع الحكومي والخاص"، لافتا الى ان "ايرثلنك تضع قطاع التربية والتعليم ضمن أولوياتها من خلال مشاريع عدة منها استراتيجية، كمشروع إيصال الإنترنت المجاني إلى جميع المدارس والذي سيطلق قريباً وأكاديمية ايرثلنك، وأخرى مجتمعية مثل حملات التبرع للمدارس بالحقائب المدرسية والسبورات والقرطاسية والتي تأتي من إيمان العميق بأهمية قطاع التربية والتعليم".