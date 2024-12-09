رئيس الوزراء يطلق تسمية السيد حسن نصر الله على مجسر الفضيلية

نيوز – محلي

اطلق محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، تسمية حسن نصر مجسر الفضيلية في .

وقال وزير الاعمار بنكين ريكاني لعدد من وسائل الاعلام بينها نيوز، ان "رئيس الوزراء محمد شياع وجه بتسمية حسن نصر مجسر الفضيلية في بغداد".

وأضاف ان "المجسر كان من اكثر النقاط ازدحاما في بغداد، حيث بحثنا مع الأمانة هذه النقطة المعقدة"، الى ان "المشروع واجه كم هائل من التعارضات من مياه ومجاري وكيبلات الكهرباء".

واكد ان "العمل تأخر بسبب إيجاد مسارات بديلة لهذه التعارضات، لكن تم انجاز هذا المشروع ودخل حيز التنفيذ"، مقدما "الاعتذار للمناطق القريبة من المجسر بسبب اعمال المشروع".