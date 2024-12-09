نائب يعلن الموافقة على توسعة مستشفى في الديوانية

أعلن النائب جواد البولاني، عن موافقة وزارة على توسعة عفك في محافظة .

وقال البولاني في بيان، "في إطار جهود تعزيز البنية التحتية في محافظة الديوانية، استجابت وزارة لمتابعتنا حول توسعة عفك بسعة (50) سريرًا".

وأضاف أن "الوزارة أكدت في كتاب رسمي موجه الينا، أنها تعمل بالتنسيق مع دائرة صحة لإدراج مشروع التوسعة ضمن خططها المستقبلية، وبما يتناسب مع الموارد المتاحة".

ولفت البولاني الى أن "الكتاب اشار إلى أن التوسعة تهدف إلى تعزيز الخدمات في المنطقة، مما يساهم في تلبية احتياجات المواطنين وتخفيف الضغط على المؤسسات الأخرى في المحافظة".

وثمن البولاني "استجابة الوزارة لهذه المتابعة"، مؤكدًا "أهمية الإسراع في تنفيذ المشروع لما له من أثر إيجابي على الواقع الصحي والخدمي لأبناء المنطقة".