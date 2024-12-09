غارات تستهدف مطارين في سوريا

وقالت وسائل إعلام دولية، إن "4 غارات استهدفت مطار المروحيات في عقربا بريف دمشق".وأضافت أن "انفجارات في مطار القامشلي شرقي سوريا".وكانت وسائل إعلام أفادت بسماع دوي انفجارين على الأقل في دمشق.كما أفاد ناشطون بوقوع غارة على منشأة للدفاع الجوي في ميناء اللاذقية .ومنذ انهيار نظام الرئيس السوري الأسد، شنت "إسرائيل" عشرات الغارات عسكرية بذريعة تدمير الأسلحة الإستراتيجية السورية التي قد تشكل تهديدا لها.