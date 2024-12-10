الى كافة العراقيين: استعدوا لموجة برد قطبية.. درجات حرارة دون الصفر

نيوز – محلي

نشرت هيئة الانواء الجوية، اليوم الثلاثاء، تقريرا جويا حول تعرض لموجة قطبية تؤدي الى انخفاض محسوس بدرجات الحرارة.

وقالت في بيان ورد لـ نيوز، انه "طبقا لمعطيات نماذج الطقس المستلمة لدى قسم التنبؤ الجوي في هيئتنا ، تتأثر مدن البلاد باندفاع اخدود جوي بارد في الطبقات العليا من أصل قطبي، مصحوبا بمنخفض سطحي من شرق اوروبا اعتبارا من ساعات مساء الاربعاء ولغاية السبت".

وأضافت ان "تأثيراته تتلخص بما يلي:

1- هطول زخات من الامطار تبدأ الخميس وتستمر على فترات يومي والسبت تكون محدودة حسب المعطيات الاولية الحالية على مدن شمال و شرق وبعض مناطق وسط البلاد وغربها متفاوتة الشدة، (مع هطول ثلجي على مرتفعات شمال العراق).

2- تقلبات في اتجاه وسرعة الرياح السطحية في جميع مدن البلاد ابتداء من الاربعاء 12/11 ولغاية صباح يوم السبت.

وتابعت "يعقب تأثير المنخفض أعلاه، مايلي:

1- تأثر البلاد بكتلة هوائية باردة اعتبارا من ساعات نهار السبت المقبل تسبب انخفاض واضح وتدريجي بدرجات الحرارة في كافة المدن ، تأثيرها الأكبر يكون في اغلب مناطق شمال وغرب البلاد التي ستنخفض فيها درجات الحرارة خلال الليل لما دون الصفر وفرص واردة للانجماد الارضي اوقات الصباح للايام الأحد والاثنين والثلاثاء.

2- نشاط بالرياح الشمالية الغربية نهار يومي السبت والاحد المقبلين، يسبب تصاعدا للغبار وتردي الرؤية الافقية في بعض الاماكن.



