مستشار السوداني يكشف عن وجود أيزيديات مختطفات في سجون سوريا

وقال خلف في له خلال احتفالية نظمتها وزارة العدل بالذكرى 76 للإعلان لحقوق الإنسان، وحضرتها نيوز، إن "هناك الكثير من المختطفات الايزيديات موجودات داخل السجون في سوريا، ولكن هناك صعوبة في التعرف عليهن بسب تغيير أسمائهن".وأضاف خلف، أنه "تم العثور على الكثير من الايزيديين والايزيديات داخل مخيم الهول وتم استعادتهم الى العراق"، الى "وجود تنسيق عالٍ مع السفارات للبحث عن المختطفين".وأشار خلف، الى ان "المختطفين ليسوا أيزيديين فقط بل هناك مسيحيين وشبك وتركمان"، لافتا الى انه "من مجموع 2279، حصلت 2202 ناجية أيزيدية على حقوقها والباقيات سيتم شملهن".