بالفيديو.. ثور هائج يتسبب بكارثة في كركوك

نيوز – محلي

افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بإصابة 4 مواطنين بسبب ثور هائج بكركوك.

وقال لـ نيوز، ان "ثورا هائجا السيطرة عليه في ساحات بيع المواشي، تسبب بإصابة أربعة من المواطنين والبائعين جنوبي كركوك".

وأضاف ان "قوة امنية اطلقت عليه مما أدى الى اصابته وامساكه في الحال".