اختيار بغداد عاصمة للسياحة العربية لعام 2025

وذكرت المنظمة في بيان، أنها "أنهت مشاركتها باجتماع الدورة (27) للمجلس الوزاري للسياحة بمقر الأمانة العامة لجامعة العربية وتعلن اختيار عاصمة للسياحة العربية لعام 2025"، مبيّنة أن "ذلك جاء بعد اجتيازها للمعايير التي أعدتها المنظمة العربية للسياحة لاختيار عاصمة السياحة العربية".وأضافت أن "المعايير تركّزت في مؤشرات الادارة السياحية، والبنية التحتية للسياحة، والموارد السياحية، وتنوع الأنماط والأنشطة السياحية، والحفاظ على البيئة وحمايتها، والاستجابة للمستجدات السياحية، والنتائج المرجوة من السياحة بالمدينة، والسلامة والأمن والاستقرار السياحي، والسلامة الصحية"، مشيرة إلى أن "المجلس الوزاري للسياحة رحّب خلال اجتماعه المنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة العربية باختيار عاصمة للسياحة العربية لعام 2025".وقدم رئيس المنظمة العربية للسياحة بندر بن فهد آل فهيد، وفقاً للبيان "التهاني والتبريكات بهذه المناسبة لرئيس الجمهورية العراقية عبداللطيف رشيد ولرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وللحكومية العراقية وأبناء العراق العظيم"، موضحاً أن "الهدف من اختيار إحدى المدن العربية كعاصمة للسياحة العربية، جاء لتنمية حركة السياحة العربية البينية مع إبراز الخصوصية والعادات والتقاليد المميزة لكل مدينة، ولإبراز القيمة السياحية لكل يتم اختيارها ودورها في دعم صناعة السياحة العربية، بالإضافة للتواصل مع الثقافات والحضارات الأخرى".وأكد أنه "سيتم تنفيذ العديد من الفعاليات والبرامج على مدار عام 2025 بالعاصمة بغداد، بهدف تنمية السياحة العربية البينية والإقليمية لجمهورية العراق"، لافتاً إلى أن "المنظمة ستطلق بالتعاون مع وزارة الثقافة والسياحة والآثار، احتفالية لتدشين عاصمة للسياحة العربية لعام 2025 في بداية العام".