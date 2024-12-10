الاتصالات تنفي إطفاء خدمة الانترنت

وقالت الوزارة في بيان، انه "تداولت بعض وسائل الاعلام خبراً مفاده اطفاء خدمة الانترنت في بعض المدن ، في هذا الصدد نود التوضيح أن الخدمة مستمرة ولا وجود لأي اطفاء ، اذ أن الوزارة قامت باجراءات تنظيم السلس للخدمة من الشركات التي تعمل بشكل غير قانوني إلى شركات معتمدة ومسجلة لدى الوزارة وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية".وأضافت، "لذا نهيب بوسائل الاعلام توخي الدقة والحذر في نقل المعلومات واستقائها من مصدرها الرسمية".وفي وقت سابق من اليوم، كشف مجموعة من وكلاء شركة ايرثلنك، عن قطع خدمة الانترنت عن مناطق واسعة من محافظة .وقالوا لـ نيوز، إن "وزارة الاتصالات قطعت خدمة الانترنت عن مناطق واسعة من محافظة منها (حديثة والرطبة وعنه والقائم)"، ولم يصدر بيان حتى اللحظة من وزارة الاتصالات، عن أسباب .وأضافوا، "هناك جهات مجهولة تدعو وكلاء الانترنت الى الانضمام الى مجهز خدمة جديد وترك مجهزيهم السابقين".وناشد الوكلاء، رئيس الوزراء الى "التدخل العاجل لايقاف قطع الارزاق من قبل الوزارة".