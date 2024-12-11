من المنصور لحيفا ومن المطار الى ساحة الاحتفالات.. ازدحامات طويلة جدا ببغداد الان

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
٢٠٢٠ عشرين عشرين
من
08:00 AM
الى
09:45 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
إدارة بايدن تدرس رفع هيئة تحرير الشام من قائمة الإرهاب
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-509219-638694926659708462.jpg
من المنصور لحيفا ومن المطار الى ساحة الاحتفالات.. ازدحامات طويلة جدا ببغداد الان
محليات
2024-12-11 | 00:43
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,717 مشاهدة
السومرية
نيوز-محليات
تشهد
العاصمة
بغداد
اليوم الأربعاء، ازدحامات بعضها خارج المعتاد سواء على صعيد الأماكن او طبيعة الازدحام، حيث سجلت ازدحامات
شارع
المطار وسريع القادسية وكذلك ازدحام
شارع
دمشق والمنصور والعلاوي، ازدحامات على اطوال قياسية متصلة اتصال واحد.
وجاءت خارطة الازدحامات في
بغداد
كالاتي:
سريع
وجسر الدورة لغاية نزلة محمد القاسم
طريق الرستمية وسريع القناة عند صعدة محمد القاسم
شارع
المشتل والشارع القادم من البلديات الى القناة
شارع
فلسطين بين
ساحة
ميسلون ونصب الشهيد
مجسر
حماة
وشارع
مثنى
الشيباني لغاية مجسر العلوية
شارع
موسى
بن
نصير
ومجسر الأمانة
طريق معسكر الرشيد بين
سريع
الدورة ولغاية
ساحة
الفتح في السعدون
كرادة خارج ازدحامات متقطعة
شارع
السعدون بين
ساحة
الفتح والفردوس
كرادة داخل وأبو نؤاس لغاية الجسر المعلق
جسر وساحة الطابقين
طريق
بغداد
السريع الجنوبي من
شارع
المطار لغاية مجسر الوليد
شارع
قطر الندى وصعدة جسر الجادرية
شارع
المطار وسريع القادسية ازدحام طويل من مجسر الربيع لغاية تقاطع
ساحة
الاحتفالات
شارع
14 تموز من نفق العلاوي لغاية نصب 14 تموز باتجاه الجسر المعلق
نفق الزيتون وشارع يافا من الحارثية الى جسر الجمهورية
شارع
الأردن ومجسر النسور وشارع دمشق ونفق العلاوي وشارع النصر لغاية حيفا ازدحام متصل وطويل جدا
شارع
البيجية والنقابات
شارع
الربيع وجسر
سريع
أبو غريب وشارع 14 رمضان
كورنيش وجسر الاعظمية وجسر 14 رمضان السايدين
جسر ومجسر ونفق باب المعظم وشارع الوزارة وشارع الوزيرية وجميع ازقة مدينة الطب وباب المعظم
جسر البنوك ونفق النداء
سريع
القناة ومجسر المستنصرية وجميع الازقة الرئيسية حول حي القاهرة
مجسر قرطبة وساحة الطيران وساحة الخلاني وشارع الجمهورية وشارع الكيلاني والازقة المتصلة بينهم
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
دليلك لطرقٍ سالكة.. قائمة ازدحامات بغداد الان
00:30 | 2024-12-05
بالتفصيل.. خارطة ازدحامات بغداد الان
00:40 | 2024-12-01
باب المعظم "كرة خيوط متداخلة" وازدحامات طويلة بسريع القناة والمطار.. الموقف المروري ببغداد
00:37 | 2024-11-27
موقف الحركة المرورية.. قائمة بازدحامات بغداد الان
00:14 | 2024-11-25
الموقف المروري
ازدحامات بغداد
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
سوريا.. قرارات جديدة بينها يتعلق بـ"لباس المرأة"
دوليات
60.83%
08:29 | 2024-12-09
سوريا.. قرارات جديدة بينها يتعلق بـ"لباس المرأة"
08:29 | 2024-12-09
المركزي السوري يحدد العملة المعتمدة في سوريا ويتحدث عن الودائع
دوليات
27.47%
07:14 | 2024-12-09
المركزي السوري يحدد العملة المعتمدة في سوريا ويتحدث عن الودائع
07:14 | 2024-12-09
العراق يقرر منع استيراد هذه المواد
محليات
6.48%
12:03 | 2024-12-09
العراق يقرر منع استيراد هذه المواد
12:03 | 2024-12-09
بعد الغد.. ما هي العطلة التي تنتظر العراقيين؟
محليات
5.22%
09:41 | 2024-12-09
بعد الغد.. ما هي العطلة التي تنتظر العراقيين؟
09:41 | 2024-12-09
المزيد
أحدث الحلقات
52 دقيقة
سنوات من المعاناة لدى أهالي الشهداء - حلقة ٢٦ | الموسم 6
15:30 | 2024-12-10
52 دقيقة
سنوات من المعاناة لدى أهالي الشهداء - حلقة ٢٦ | الموسم 6
15:30 | 2024-12-10
من الأخير
من الهلال الخصيب الى الهلال الشيعي.. أي هلال يصمد؟ - حلقة ٤٦ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-10
من الأخير
من الهلال الخصيب الى الهلال الشيعي.. أي هلال يصمد؟ - حلقة ٤٦ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-10
العراق في دقيقة
10-12-2024 | 2024
13:30 | 2024-12-10
العراق في دقيقة
10-12-2024 | 2024
13:30 | 2024-12-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ كانون الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ كانون الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-10
Morning Live
القوانين الخاصة بحماية الملكية الفكرية - حلقة ١٧٣ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-10
Morning Live
القوانين الخاصة بحماية الملكية الفكرية - حلقة ١٧٣ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-10
ناس وناس
بغداد سبع قصور - الحلقة ١٧٠ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-10
ناس وناس
بغداد سبع قصور - الحلقة ١٧٠ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-10
الهوا الك
الارامل والمرضى وغيرها من المشاكل الاجتماعية - الحلقة ٣٤ | الموسم 9
15:30 | 2024-12-09
الهوا الك
الارامل والمرضى وغيرها من المشاكل الاجتماعية - الحلقة ٣٤ | الموسم 9
15:30 | 2024-12-09
منتدى سومر
اعرف واطلب 9-12-2024 | 2024
13:00 | 2024-12-09
منتدى سومر
اعرف واطلب 9-12-2024 | 2024
13:00 | 2024-12-09
استديو Noon
سؤال لكل مستمع 9-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-09
استديو Noon
سؤال لكل مستمع 9-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-09
استديو Noon
صورتك أمام الناس 9-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-09
استديو Noon
صورتك أمام الناس 9-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-09
الأكثر مشاهدة
52 دقيقة
سنوات من المعاناة لدى أهالي الشهداء - حلقة ٢٦ | الموسم 6
15:30 | 2024-12-10
52 دقيقة
سنوات من المعاناة لدى أهالي الشهداء - حلقة ٢٦ | الموسم 6
15:30 | 2024-12-10
من الأخير
من الهلال الخصيب الى الهلال الشيعي.. أي هلال يصمد؟ - حلقة ٤٦ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-10
من الأخير
من الهلال الخصيب الى الهلال الشيعي.. أي هلال يصمد؟ - حلقة ٤٦ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-10
العراق في دقيقة
10-12-2024 | 2024
13:30 | 2024-12-10
العراق في دقيقة
10-12-2024 | 2024
13:30 | 2024-12-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ كانون الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ كانون الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-10
Morning Live
القوانين الخاصة بحماية الملكية الفكرية - حلقة ١٧٣ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-10
Morning Live
القوانين الخاصة بحماية الملكية الفكرية - حلقة ١٧٣ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-10
ناس وناس
بغداد سبع قصور - الحلقة ١٧٠ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-10
ناس وناس
بغداد سبع قصور - الحلقة ١٧٠ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-10
الهوا الك
الارامل والمرضى وغيرها من المشاكل الاجتماعية - الحلقة ٣٤ | الموسم 9
15:30 | 2024-12-09
الهوا الك
الارامل والمرضى وغيرها من المشاكل الاجتماعية - الحلقة ٣٤ | الموسم 9
15:30 | 2024-12-09
منتدى سومر
اعرف واطلب 9-12-2024 | 2024
13:00 | 2024-12-09
منتدى سومر
اعرف واطلب 9-12-2024 | 2024
13:00 | 2024-12-09
استديو Noon
سؤال لكل مستمع 9-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-09
استديو Noon
سؤال لكل مستمع 9-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-09
استديو Noon
صورتك أمام الناس 9-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-09
استديو Noon
صورتك أمام الناس 9-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-09
اخترنا لك
"سلب السيادة الاقتصادية"... الغاء المنصة وتفرد 5 مصارف بالدولار
03:00 | 2024-12-11
شارك بقتل 6 أشخاص في المسيب.. الإعدام لإرهابي في كربلاء
02:55 | 2024-12-11
آخر 3 أيام دافئة في العراق.. صقيع وحرارة بالسالب مع بدء الأسبوع الجديد
01:06 | 2024-12-11
المحتوى الهابط يطال "حسن الباش"
12:50 | 2024-12-10
وفاة موقوف في البصرة
12:00 | 2024-12-10
الاتصالات تنفي إطفاء خدمة الانترنت
10:05 | 2024-12-10
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
كيف ستكون علاقة الطبقة السياسية العراقية مع ترامب؟
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.