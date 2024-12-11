من المنصور لحيفا ومن المطار الى ساحة الاحتفالات.. ازدحامات طويلة جدا ببغداد الان

وجاءت خارطة الازدحامات في كالاتي:وجسر الدورة لغاية نزلة محمد القاسمطريق الرستمية وسريع القناة عند صعدة محمد القاسمالمشتل والشارع القادم من البلديات الى القناةفلسطين بين ميسلون ونصب الشهيدمجسر وشارع الشيباني لغاية مجسر العلويةبن ومجسر الأمانةطريق معسكر الرشيد بين الدورة ولغاية الفتح في السعدونكرادة خارج ازدحامات متقطعةالسعدون بين الفتح والفردوسكرادة داخل وأبو نؤاس لغاية الجسر المعلقجسر وساحة الطابقينطريق السريع الجنوبي من المطار لغاية مجسر الوليدقطر الندى وصعدة جسر الجادريةالمطار وسريع القادسية ازدحام طويل من مجسر الربيع لغاية تقاطع الاحتفالات14 تموز من نفق العلاوي لغاية نصب 14 تموز باتجاه الجسر المعلقنفق الزيتون وشارع يافا من الحارثية الى جسر الجمهوريةالأردن ومجسر النسور وشارع دمشق ونفق العلاوي وشارع النصر لغاية حيفا ازدحام متصل وطويل جداالبيجية والنقاباتالربيع وجسر أبو غريب وشارع 14 رمضانكورنيش وجسر الاعظمية وجسر 14 رمضان السايدينجسر ومجسر ونفق باب المعظم وشارع الوزارة وشارع الوزيرية وجميع ازقة مدينة الطب وباب المعظمجسر البنوك ونفق النداءالقناة ومجسر المستنصرية وجميع الازقة الرئيسية حول حي القاهرةمجسر قرطبة وساحة الطيران وساحة الخلاني وشارع الجمهورية وشارع الكيلاني والازقة المتصلة بينهم